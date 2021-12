Aus s.Oliver-Arena wird tectake-Arena

Würzburg. Ein neuer Partner für Würzburgs bekannteste Mehrzweck-Halle (bisher s.Oliver-Arena) ist gefunden. Das Unternehmen tectake sicherte sich das prominente Namensrecht in der Stettiner Straße bis zum 31. Dezember 2026 plus eine Verlängerungsoption über weitere fünf Jahre. Dies teilt die Stadt Würzburg in einer Presseerklärung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Halle, die nun bald neue Schriftzüge erhält, finden regelmäßig Events des Spitzensports (Heimspielstätte der Würzburger Bundesliga-Basketballer und der Zweitliga-Handballer aus Rimpar), Konzerte, Messen und Tagungen sowie Schulsport statt. Dieser Nutzungsmix soll während der Dauer der Vertragslaufzeit beibehalten werden.

Die maximale Kapazität der Halle beträgt rund 4300 Besucher. Sie ist damit derzeit die größte Veranstaltungshalle in Mainfranken, einhergehend mit einer entsprechenden Ausstrahlungswirkung und überörtlichen Wahrnehmung. Die Konzessionsvergabe erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren mit einem vorgegebenen Mindestentgelt, das von tectake überboten wurde. Im neuen Jahr wird aus der s.Oliver-Arena damit die tectake-Arena.