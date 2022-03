Auf der Suche nach guten Nachrichten

Würzburg. An die momentan schwierige Zeit angepasst, hat sich das ökumenische Seelsorgeteam des Uniklinikums Würzburg für die diesjährige Fastenzeit eine besondere Aktion ausgedacht: Gesucht werden „Gute Nachrichten“.

An zwei Holzkreuzen in der Magistrale des Zentrums für Operative Medizin, nahe des Raums der Stille, und in der katholischen Klinikkapelle können bis Karfreitag gute Nachrichten festgehalten werden. Dort steht bis zum Karfreitag jeweils ein mit einem Regenbogen verziertes Holzkreuz. Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie Klinikumsbeschäftigte können hier gute Nachrichten hinterlassen. Dazu stehen vor Ort bunte, mit Klebepads versehene Papierkarten bereit. „Wir wollen versuchen, die aktuellen Hiobsbotschaften und Kriegsmeldungen zwar wahrzunehmen und als Wirklichkeit stehen zu lassen, aber daneben unsere Aufmerksamkeit bewusst auf ‚Good News‘ auszurichten – auf freudige Nachrichten um uns herum, die uns aufbauen und Kraft schenken“, erläutert die Klinikumsseelsorgerin Marion Mack. Als Anregung und um das Nachdenken über das viele Positive im Alltag in bestimmte Richtungen zu lenken, steht jede Fastenwoche unter einem eigenen Thema, das an den Kreuzen per Aushang mitgeteilt wird. pm

