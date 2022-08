Auf der A3 bei Helmstadt: Lkw-Fahrer auf Parkplatz ausgeraubt

Helmstadt (Landkreis Würzburg).. Am frühen Montagmorgen haben mehrere Unbekannte einen Lkw-Fahrer ausgeraubt, der auf dem Parkplatz Fronberg-Süd (Landkreis Würzburg) nächtigen wollte. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro. Der 43-jährige Lkw-Fahrer, der auf der A 3 in Richtung Süden unterwegs war, berichtet, dass es gegen 2.20 Uhr an seinem Führerhaus klopfte. Als er die Fahrertür öffnete, stand eine Tätergruppe vor ihm, die ihn bedrohte. Unter Androhung von Gewalt nahm einer das Bargeld, das in einer Bauchtasche verpackt und im Fahrzeuginnenraum aufbewahrt worden war, an sich. Anschließend flüchteten sie und der Mann verständigte die Polizei. Da keine genauere Täterbeschreibung vorliegt, braucht die Kriminalpolizei Würzburg Zeugenhinweise unter Telefon 0931/457-1732.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Kripo sucht Zeugen nach Überfall Lkw-Fahrer auf Rastplatz bei Helmstadt ausgeraubt Mehr erfahren Pkw kollidierte auf A 81 mit Lkw Nissan-Fahrerin bei Tauberbischofsheim schwer verletzt Mehr erfahren