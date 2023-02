Attacke mit Schlagstock

Heilbronn. Ein bisher Unbekannter ging am Freitagabend in Heilbronn mit einem Schlagstock auf einen 38-Jährigen los. Gegen 21 Uhr soll der Mann dem 38-Jährigen in der Olgastraße zunächst hinterhergelaufen sein und dann unvermittelt mit dem Schlagstock zugeschlagen haben. Der Angegriffene konnte sich zunächst gegen die Schläge schützen, stürzte hierbei allerdings zu Boden. Dies nutzte der Angreifer und begann auf dem am Boden Liegenden einzutreten. Erst nachdem sich eine größere Menschenmenge um die beiden Männer versammelte, flüchtete der Unbekannte.

Der 38-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig.