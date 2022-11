Arbeitszeit selbst festlegen

Würzburg. Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) schlägt mit der Etablierung des Flexteams „Flew4UKW“ einen alternativen Weg ein, um inländische Arbeitskräfte zu gewinnen. Das Besondere: Diese zusätzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können im Flex4UKW-Team ihre Dienstpläne frei gestalten und bestimmen damit individuell Arbeitszeit und ihren Arbeitsumfang. Das UKW wurde ferner in pflegefachlich zusammengehörende Bereiche – sogenannte Cluster – aufgeteilt. Die neuen Beschäftigten im Flexteam entscheiden selbst, in welchem dieser Cluster sie arbeiten möchten. Die Stabilität des Dienstplanes soll so für alle Pflegekräfte erhöht werden. In dieser Woche startet offiziell die Rekrutierungsphase. Langfristiges Ziel ist es, umgerechnet rund 160 zusätzliche Vollzeitkräfte hierfür zu gewinnen. „Über das Flexteam wird zukünftig die zielgerichtete und adäquate Kompensation von Personalausfällen sichergestellt“, betont Marcus Huppertz, Pflegedirektor am UKW.

„Wir bieten nicht Stellen mit einer festen Stundenanzahl, sondern wir fragen: Wie viele Stunden möchtest du an welchen Tagen arbeiten? Und: Wo möchtest du arbeiten. „Wenn jemand z.B. nur sechs Stunden am Donnerstagnachmittag arbeiten will oder kann, ist dies möglich“, so Huppertz. So setze man auf nachhaltige Arbeitszufriedenheit über flexible Arbeitszeitangebote, die an Handlungssicherheit gekoppelt ist.

„Bereits jetzt gibt es erste Bewerberinnen und Bewerber, obwohl unsere Rekrutierungskampagne nun erst startet“, freut sich Cashanna Schöller, Klinikpflegedienstleitung. Informationen unter www.ukw.de/flex4ukw