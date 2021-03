Odenwald-Tauber. Im März ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 12 477 gefallen. Das sind 437 Arbeitslose (minus 3,4 Prozent) weniger als im Vormonat, 2509 mehr als im März 2020 (plus 25,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozent auf 3,6 Prozent gesunken.

AdUnit urban-intext1

„Trotz Pandemie ging die Arbeitslosigkeit seit Anfang 2021 leicht, aber kontinuierlich zurück“, so Elisabeth Giesen, Leiterin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. „Im März spielen saisonale Gründe eine Rolle, doch grundsätzlich ist der Arbeitsmarkt in leicht positiver Bewegung“, ergänzt sie. Unternehmen, die von den Folgen des zweiten Lockdowns betroffen sind, halten weiter an ihren Mitarbeitern fest und nutzen das Instrument der Kurzarbeit. Laut des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigten sich in der Beschäftigungsentwicklung und der Arbeitslosigkeit positive Signale. Die Verlängerung des Lockdowns wurde jedoch erst nach dem Stichtag der statistischen Erfassung beschlossen, so dass in den März-Zahlen mögliche Auswirkungen nicht komplett abgebildet sein könnten. „Die Risiken sind nach wie vor beträchtlich. Die wirtschaftliche Entwicklung hängt weiter maßgeblich davon ab, wie nachhaltig das Infektionsgeschehen kontrolliert werden kann und wie schnell damit weitere Lockerungen möglich werden“, führt die Agenturleiterin an. Im März wurden 1015 neue Stellen gemeldet, 176 weniger als im Vormonat (minus 14,8 Prozent), 43 mehr (plus 4,4 Prozent) als im März 2020. Insgesamt waren 5111 offene Stellen gemeldet, 234 mehr (plus 4,8 Prozent) als im Vormonat, 612 (minus 10,7 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. „Die Nachfrage nach Mitarbeitern ist branchenabhängig. Beispielsweise werden im Handwerk, im Baugewerbe oder im Elektrobereich, im Pflegebereich und Gesundheitswesen, aber auch im verarbeitenden Gewerbe dringend Fachkräfte gesucht“, so Giesen.

Die Anzeigen für Kurzarbeit bleiben auf hohem Niveau. Seit März 2020 sind bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 7821 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 125 871 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 860 Anzeigen für 16 832 Personen. Seit März 2020 sind im Main-Tauber-Kreis 2072 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 33 844 eingegangen.

Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 194 Anzeigen für 4330 Personen. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind seit März 2020 1906 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 23.126 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 200 Anzeigen für 3768 Menschen.

AdUnit urban-intext2

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent (Vormonat 3,8 Prozent). Im März waren 2867 Menschen arbeitslos gemeldet, 107 oder 3,6 Prozent weniger als im Vormonat und 518 (22,1 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.

572 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 670 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 320 Stellen gemeldet, 49 oder 13,3 Prozent weniger als im Vormonat und 7,2 Prozent weniger als im März 2020. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 1549; 13,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

AdUnit urban-intext3

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 4,0 Prozent (Vormonat 4,1 Prozent). Im März waren 3265 Menschen arbeitslos gemeldet, 124 oder 3,7 Prozent mehr als im Vormonat und 544 (20,0 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.

AdUnit urban-intext4

492 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 619 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 168 Stellenangebote gemeldet, 23 weniger als im Vormonat und 28,2 Prozent mehr als im März 2021. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 777; 10,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von den 2864 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 1086 vom dortigen Jobcenter betreut (Februar 2021: 1022).

Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur Main-Tauber-Kreis betreuten 1781 Arbeitslose (Februar 2021: 1952). Von den 3265 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1361 vom dortigen Jobcenter betreut (Februar 2021: 1362). Die Geschäftsstellen betreuten 1904 Arbeitslose (Februar 2021: 2.027).