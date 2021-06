Arbeitsmarkt „auf Kurs“

Odenwald-Tauber. Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 11 004 gesunken. Das sind 484 Arbeitslose (minus 4,2 Prozent) weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent auf 3,2 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg liegt sie bei 3,9 Prozent (minus 0,1 Prozent zum Vormonat).

„Der Arbeitsmarkt nimmt weiter Fahrt auf. Seit Januar 2021 ist die Zahl der Arbeitslosen von Monat zu Monat gesunken. Und angesichts des Impffortschritts und der sinkenden Inzidenzen hellen sich die Konjunkturaussichten merklich auf“, so Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Arbeitskräfte und Auszubildende werden dringend gesucht, viele Stellen bleiben unbesetzt. „Der Bedarf an Fachkräften ist sehr hoch. Das ist keine neue Entwicklung, denn bereits lange vor der Pandemie war das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in vielen Berufen mehr als angespannt. Und trotz Corona treibt der Fachkräftebedarf die Unternehmen gewaltig um“, fügt Giesen an.

Insgesamt waren im Juni 5891 offene Stellen gemeldet, 400 mehr (plus 7,3 Prozent) als im Vormonat. Es wurden 1231 neue Stellen gemeldet, 130 weniger als im Vormonat (minus 9,6 Prozent).

Die Entwicklung des demografischen Wandels verschärft die Konkurrenz um Mitarbeiter. Unternehmen setzen darauf, selbst auszubilden und das vorhandene Personal durch Weiterbildung und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im eigenen Betrieb zu halten. „Die Förderung und Weiterbildung Beschäftigter in den Unternehmen wird weiter sehr stark an Bedeutung gewinnen und wir bieten hier sowohl den Arbeitgebern als auch den Beschäftigten Beratung und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten an“, erklärt die Agenturleiterin.

Für Beschäftigte, Arbeitsuchende und alle, die nach einer Familien- oder Pflegezeit beruflich wieder einsteigen möchten, hat die Arbeitsagentur ihr Beratungsangebot noch einmal um eine zusätzliche Form verstärkt.

Die Zahlen zur sogenannten realisierten Kurzarbeit liegen der Agentur für Arbeit jetzt für Dezember vor. Danach haben im Dezember 2020 bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 20 257 Arbeitnehmer in 2375 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet. Im Main-Tauber-Kreis haben 6232 Arbeitnehmer in 639 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet. Im Neckar-Odenwald-Kreis haben 4456 Arbeitnehmer in 589 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent (Vormonat 3,3 Prozent). Im Juni waren 2375 Menschen arbeitslos gemeldet, 141 oder 5,6 Prozent weniger als im Vormonat. 531 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 668 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 473 Stellen gemeldet, 12 oder 2,6 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 1814. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent (Vormonat 3,8 Prozent). Im Juni waren 2928 Menschen arbeitslos gemeldet, 184 oder 5,9 Prozent weniger als im Vormonat. 487 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 661 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 197 Stellenangebote gemeldet, 37 oder 15,8 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 956. Von den 2375 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 991 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (Mai 2021: 1012). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1384 Arbeitslose (Mai 2021: 1504). Von den 2928 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1422 vom dortigen Jobcenter betreut (Mai 2021: 1456). aat