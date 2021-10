Angriff auf Rettungssanitäter

Würzburg. In einem Lokal in der Neubaustraße kam es am Freitagabend zu einem Angriff auf Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Die Besatzung eines Rettungswagens war zuvor zu einem nicht mehr ansprechbaren jungen Mann gerufen worden, der offensichtlich stark alkoholisiert war.

In Gewahrsam genommen

Während der Behandlung rastete der 21-Jährige schließlich aus und schlug beziehungsweise trat wild um sich. Hierbei wurde eine Rettungssanitäterin am Knie verletzt.

Der Aggressor wurde schließlich durch eine Polizeistreife in Gewahrsam genommen. Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Haftzelle der Polizeiinspektion Würzburg.

Nach Angaben der Polizei erwarten ihn nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Körperverletzung.