Angetrunkener lässt Auto nach Unfall in Sommerhausen stehen

Sommerhausen. Der Polizei Ochsenfurt wurde am Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, ein Skoda mit frischen Unfallspuren im Bereich der Jahnstraße in Sommerhausen (Landkreis Würzburg) gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass dessen Fahrer offensichtlich von Winterhausen kommend auf glatter Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und teilweise über die Verkehrsinsel gefahren war. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss stellte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug am Radweg des Kreisverkehrs ab und entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnte der 34 Jahre alte Verursacher im Nachbarlandkreis Kitzingen ermittelt werden. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 0,96 Promille. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Fremdschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt.