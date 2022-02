Alkoholverbot in der Innenstadt aufgehoben

Würzburg. Das seit Ende November 2021 geltende Alkoholverbot in der Würzburger Innenstadt ist aufgehoben. Wie eine Sprecherin der Stadt Würzburg bestätigte, wurde eine entsprechende Allgemeinverfügung nicht verlängert. Der Brückenschoppen auf der Alten Mainbrücke bleibe – entgegen anderslautenden Rundfunkmeldungen – zunächst jedoch untersagt. Der Weinausschank mit Pfandgläsern auf der Brücke unterliege einer Sondergenehmigung, die derzeit noch nicht wieder erteilt worden sei, hieß es. „Auf der Alten Mainbrücke ist derzeit nur normale Außengastronomie ausschließlich mit Bedienung in einem beschränkten Bereich möglich“, so die Stadt. Mitgebrachte Getränke dürften dort jedoch wie auch in der restlichen Innenstadt wieder konsumiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1