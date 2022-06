Alexander Rüth neuer Domkapellmeister

Würzburg. Der 36-jährige Konstanzer Münstermusikdirektor Alexander Rüth tritt zum 1. September die Nachfolge von Professor Christian Schmid am Würzburger Kiliansdom an.

Das Würzburger Domkapitel entschied sich für Rüth und folgte damit dem Votum der Berufungskommission. Bischof Dr. Franz Jung bestätigte die Entscheidung des Domkapitels. „Es ist ein Glücksfall für die Dommusik, dass wir mit Alexander Rüth einen außerordentlich kompetenten und hochmotivierten neuen Domkapellmeister gewinnen konnten, der zudem ein Eigengewächs aus dem Bistum Würzburg ist“, sagte Domdekan Dr. Jürgen Vorndran. Rüth tritt die Nachfolge von Professor Christian Schmid (44) an, der seit 1. September 2013 Domkapellmeister in Würzburg ist und zum Wintersemester 2022/23 hauptamtlicher Professor für Chorleitung an der Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird.

Rüth wirkt seit Herbst 2021 als Münstermusikdirektor in Konstanz (Erzdiözese Freiburg). Dort ist ihm die künstlerische Gesamtverantwortung für die Münstermusik und sämtliche musikalische Aktivitäten an der ehemaligen Kathedralkirche in Konstanz anvertraut.

Dazu gehören die Leitung aller Chorformationen am Konstanzer Münster, darunter die Münstersingschule mit Kinder- und Jugendkantorei, der Münsterchor, die Schola Gregoriana sowie das Vokalensemble Konstanz.

Zuvor war Rüth zehn Jahre lang Domkantor in Würzburg. Hier leitete er die Mädchenkantorei am Würzburger Dom. Diese gehört zu den ältesten Mädchenchören an deutschen Kathedralkirchen und feierte 2021 ihr 50. Jubiläum.

Als Domkantor war darüber hinaus verantwortlich für die Leitung der Frauenschola „Vox anima“, die Betreuung der Kantorendienste am Kiliansdom und die Leitung der Chorklassen-Kooperation am Würzburger Wirsberg-Gymnasium. Außerdem war Rüth in die Arbeit mit dem Domchor, den Domsingknaben und dem Kammerchor am Würzburger Dom eingebunden.

Für die Aufgabe des Domkapellmeisters lagen dem Würzburger Domkapitel nach Angaben von Domdekan Vorndran zahlreiche Bewerbungen vor.

Drei Bewerber wurden zu einem Praxistag eingeladen und von einer Jury begutachtet. Zur vom Domkapitel bestellten Berufungskommission gehörten Domdekan Vorndran, Domkapitular Dr. Helmut Gabel, Domorganist Professor Stefan Schmidt, Diözesanmusikdirektor Gregor Frede, der Fuldaer Domkapellmeister Franz-Peter Huber als externer Berater, Liturgiereferent Dr. Stephan Steger, Dorothea Weitz, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (MAV), Anja Schuler von der Personalabteilung, Nikolaus Peter Hasch vom Dommusikverein, Katja Woitsch, Gesangspädagogin der Dommusik, und Caroline Bauernfeind, Verwaltungsleiterin der Dommusik. Zudem wurden Vertreter der einzelnen Chorgruppen der Würzburger Dommusik in das Auswahlverfahren einbezogen.

Alexander Rüth wurde 1985 in Wörth am Main geboren. Er studierte Dirigieren, Kirchenmusik und Schulmusik an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. 2011 wurde er zum Domkantor in Würzburg berufen. In dieser Zeit baute er insbesondere die Mädchenkantorei zu einem hochqualifizierten Chor aus.

Zu den herausragenden Projekten unter Rüths Leitung gehören interkontinentale Konzertreisen nach Venezuela, USA und Kanada, verschiedene CD-Produktionen sowie große chorsinfonische Konzertaufführungen, auch in Kombination mit halbszenischen Elementen und in Vermittlungsformaten für Kinder und Jugendliche.

2016 gründete er die Junge Domkantorei, die sich als projektbezogenes junges Vokalensemble besonderen Konzertformaten zur Kiliani-Wallfahrt widmete. Seit 2017 unterrichtet Rüth das Fach Chorleitung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Von 2017 bis 2021 hatte er zusätzlich einen Lehrauftrag für Kinderchorleitung/Chorpädagogik an der Hochschule für Musik in Würzburg. pow