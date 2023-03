Akku einer Photovoltaikanlage brannte in Waldbrunn

Waldbrunn. Die Eigentümerin eines Einfamilienhauses bemerkte am Mittwochnachmittag Rauchentwicklung aus dem Technikraum, der sich hinter der Garage befindet. Sie verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr. Der Schmorbrand, der vermutlich durch einen technischen Defekt am Lithium-Ionen-Akku und dem Wechselrichter der Photovoltaikanlage entstand, konnte durch ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren letztendlich gelöscht werden. Aufgrund einer möglichen Explosionsgefahr des Akkus, weil dieser zu heiß wurde, kühlte die Feuerwehr diesen zunächst mit Lüftern und anschließend komplett in einem Wasserbecken herunter. Bei der Rauchentwicklung wurde keine Person verletzt. Auch entstand am Haus direkt kein Sachschaden. Der Schaden am Akku und Wechselrichter wird allerdings auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

