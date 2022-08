Acht Schwerverletzte bei Unfall auf der A3 nahe Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A 3 nahe der Anschlussstelle Marktheidenfeld sind am Freitagabend acht Personen schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Insgesamt neun Personen wurden verletzt, acht davon schwer. Beteiligt waren ein VW Kleinbus, besetzt mit einer sechsköpfigen Familie aus Baden-Württemberg und ein Opel Astra mit drei Insassen aus dem Landkreis Würzburg.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar und muss nun ermittelt werden. Dem aktuellen Sachstand nach steht lediglich fest, dass der 54-jährige Fahrer des Volkswagens aus noch ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Opel aufgefahren ist, dieser dadurch in die Betonmittelleitplanke geriet und schließlich auf dem äußerst rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen ist.

