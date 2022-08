Abwechslungsreiche Bühnenshows

Würzburg. Nach zweijähriger coronabedingter Pause veranstaltet das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ am 16. und 17. September zum 32. Mal das Würzburger Stadtfest. Gefüllt mit jeder Menge Attraktionen ist für Groß und Klein wieder etwas dabei. Mit abwechslungsreichen Bühnenshows ist für Unterhaltung sowohl durch erstklassige Musikgruppen und DJs, als auch von jeder Menge anderer Künstler und Künstlerinnen gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Posthallen-Bühne am unteren Marktplatz begeistert am Freitagabend unter anderem mit der Band „Schlagerprinz“ und am Samstag mit den „Music Monks“, weiteren lokalen Acts und einem bunten Nachmittagsprogramm. Erstmalig am Vierröhrenbrunnen ist die Bühne des Dachverbands freier Würzburger Kulturträger zu finden: hier stehen zum Beispiel „Three4Fun“ am Freitag und „Four Wheel Drive“ am Samstag auf der Bühne.

Die TV-Mainfranken Bühne, zum vierten Mal in der Eichhornstraße zu finden, bietet am Freitag die „Jets“ und am Samstag die Band „Tanzklar“. Darüber hinaus liefern weitere bekannten Bands und Künstler ein abwechslungsreiches Programm. Auch findet hier am Samstagmorgen wieder der ökumenische Gottesdienst mit Gospel- und Posaunenchor statt. Rockig wird es am Freitag mit „Hard Touch“ und „King Bon’s Balls“ auf der Frizz-Bühne am oberen Marktplatz. Am Samstag gibt es dort „The Best of Stramu“ und am Abend die Band „Rush Hour“.

Mehr Livemusik

Mehr zum Thema Abwechslungsreich Stadtfest in Würzburg Mehr erfahren Freiluftveranstaltungen Kabarettvergnügen an der Alten Mainbrücke in Marktheidenfeld Mehr erfahren Kirchberg Klassische Kammermusik Mehr erfahren

Darüber hinaus werden einige weitere Straßen und Plätze mit Livemusik bespielt, wie zum Beispiel der Sternplatz (mit den „Tanzkindern“ am Freitag und „No Restrictions“ am Samstag) oder auf der alten Mainbrücke. Selbstverständlich können die Stadtfest-Besucher nicht nur zusehen, sondern auch selbst aktiv werden: an zahlreichen Mitmachaktionen im gesamten Stadtfestgebiet.

„Nach den Sommerferien“, so WümS-Geschäftsführer Wolfgang Weier, „bietet Würzburg den Mainfranken zum Herbstanfang wieder ein richtiges Event-Highlight. Ob Modenschau oder Lifestyleangebot, Sportvorführungen, Tanzdarbietungen, Kinderflohmarkt, Serviceangebot oder Infostände: für jeden Geschmack ist etwas dabei.“

Rund 200 Stände

Hervorragende Möglichkeiten zum entspannten Verweilen auf dem Stadtfest bieten bis zu 200 Verkaufs- und Informationsstände, die zum Schlendern und Schauen einladen. Dabei darf natürlich eine erstklassige Verpflegung nicht fehlen. Hier bieten Würzburgs Gastronomen einiges: von Street Food über den Obststand bis hin zur Saftbar ist alles vertreten. Ganz egal, ob süße Leckereien, fruchtig und gesund oder herzhafte Mahlzeiten, hier wird jeder fündig.

Freilich können die Stadtfestbesucher nicht nur durch die gastronomischen Angebote bummeln, sondern auch durch alle Geschäfte in der Würzburger Innenstadt, die vielerorts auch innerhalb ihrer Geschäftsräume mit außergewöhnlichen Aktionen teilnehmen.

Das Stadtfest in Würzburg findet am Freitag, 16. September, von 15 bis 23 Uhr statt. Am Samstag, 17. September, fällt der Startschuss bereits um 10 Uhr (Ende 23 Uhr).