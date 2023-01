A3-Ausfahrt Würzburg/Randersacker gesperrt

Würzburg. Instandsetzungsarbeiten an der Hauptfahrbahn der A 3 erfordern die Sperrung der Ausfahrt an der Anschlussstelle Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Frankfurt ab Mittwoch, 18. Januar, ab 20 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 19. Januar, 6 Uhr. Verkehrsteilnehmer werden über die Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld umgeleitet. Die Auffahrt auf die A 3 an der Anschlussstelle Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Frankfurt und der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg sind nicht betroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1