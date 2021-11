93-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Veitshöchheim. Ein 93-jähriger Mann hat am Montagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Veithöchsheim (Landkreis Würzburg) sein Leben verloren. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kripo Würzburg ermittelt. Nachbarn bemerkten gegen 7.35 Uhr, dass aus der Wohnung des 93-Jährigen dichter Rauch drang und die Rauchmelder laut Alarm schlugen. Ein 38-Jähriger alarmierte sofort Polizei sowie Feuerwehr und versuchte noch in die brennende Wohnung zu gelangen, scheiterte jedoch an dem dichten Rauch. Die schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr hatte den möglichen Schwelbrand schnell gelöscht und rettete einen Mieter im ersten Stockwerk vom Balkon. Für den 93-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1