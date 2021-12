89 km/h zu schnell unterwegs

Würzburg. Im Baustellenbereich des Biebelrieder Kreuzes wurde am Dienstag ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 169 km/h gemessen. Pech für ihn, dass dort nur 80 erlaubt waren. Gegen 18 Uhr wurde auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg ein ziviles Streifenfahrzeug der Polizei, das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstet war, von einem Audi Q 8 überholt. Nach einer ausreichenden Nachfahrstrecke wurde bei dem Fahrzeug die Geschwindigkeit von 169 km/h gemessen. Dem 58-jährigen Fahrzeugführer drohen nun bei einer Überschreitung von 89 km/h ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot, so die Polizei.

