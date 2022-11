8000 Euro Schaden nach Einparkversuch in Weibersbrunn

Weibersbrunn. In der Nacht zum Sonntag hat ein Autofahrer in Weibersbrunn beim Einparken Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro verursacht. Im Zuge des Parkvorgangs touchierte der 53-Jährige gegen 1.30 Uhr ein abgestelltes Fahrzeug im Rothenbucher Weg und hinterließ einen großflächigen Streifschaden, so die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der Beschuldigte musste sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.