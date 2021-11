76-jähriger Fahrer schwer verletzt

Giebelstadt. Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt wurden am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall auf der B19 bei Eßfeld gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache war ein 76-jähriger Fahrzeugführer mit seiner Mercedes A-Klasse nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Er war über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben geraten und hatte sich daraufhin mit seinem Pkw überschlagen. Das Auto war dann auf dem Dach in einem Acker neben der Fahrbahn liegengeblieben. Der Fahrer wurde bei diesem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in das Universitätsklinikum Würzburg gebracht.

An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen der B19 mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Eßfeld gesperrt.