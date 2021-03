Reichenberg. Ein Verkehrsunfall auf der B19 hat am Montagabend bei Reichenberg (Landkreis Würzburg) ein Todesopfer gefordert. Eine 69-jährige Pkw-Insassin wurde so schwer verletzt, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Zwei weitere Personen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

AdUnit urban-intext1