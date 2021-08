63,6 Prozent geimpft

Würzburg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte heute für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 33,3.

In den beiden Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg wurden insgesamt 177 667 Impfungen verabreicht. 91 799 Personen erhielten hier ihre Erstimpfung, 85 868 Personen wurden vollständig geimpft (Stand: 23. August).

In den Kliniken wurden insgesamt 29 544 Impfungen verabreicht, davon 14 938 Erstimpfungen und 14 606 Zweitimpfungen (Stand: 22. August). In den Praxen erfolgten 166 064 Impfungen, davon 82 223 Erst- sowie 83 841 Zweitimpfungen (Stand: 22. August ). Insgesamt wurden bislang somit 373 275 Impfungen in Stadt und Landkreis abgegeben, 188 960 Erstimpfungen sowie 184 315 Zweitimpfungen.

Damit sind 65,2 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg erstgeimpft, vollständig geimpft sind 63,6 Prozent.

Zum Vergleich: Bayernweit wurden bislang 61,3 Prozent der Bürger:innen erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 57,3 Prozent (Stand: 21. August; Quelle: impfdashboard.de).