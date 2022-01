61-Jähriger stirbt bei Unfall

Esselbach. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt.Gegen 5.30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen schweren Unfall auf der Kreisstraße zwischen Kredenbach und Michelried mit drei beteiligten Fahrzeugen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Landkreisbewohner mit seinem Skoda die Kreisstraße zwischen Kredenbach und Michelried und geriet auf Grund von Glätte in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem BMW eines 54-Jährigen zusammen. Trotz der sofort eingeleiteten Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erlag der 61-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 54-jährige Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2