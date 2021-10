48-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Würzburg. Der 48-Jährige, der in der Nacht zum Samstag nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit kritischem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, ist seinen Verletzungen erlegen. Gegen seinen 33-jährigen Kontrahenten, der aus Delmenhorst stand, ermittelt nun die Kripo Würzburg wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Wie berichtet, war es kurz vor 2.30 Uhr vor einer Bar in der Theaterstraße zu einer Schlägerei zwischen den Männern gekommen.

Die Polizei nahm den 33-Jährigen vorläufig fest und leistete bei dem 48-Jährigen, der regungslos am Boden lag, Erste Hilfe. Er kam mit kritischem Gesundheitszustand ins Krankenhaus. Am Mittwoch ist der 48-Jährige in der Klinik verstorben. Um die Tatabläufe genau rekonstruieren zu können, hofft die Kriminalpolizei Würzburg nach wie vor auch auf Hinweise von bislang noch unbekannten Zeugen. Wer die Auseinandersetzung in der Theaterstraße beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 0931/457-1732 zu melden. pol