41,3 Prozent erstgeimpft

Würzburg. Mehr als 41,3 Prozent der Bürger im Stadt- und Landkreis Würzburg haben inzwischen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) betrug die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag 35,1.

Wie das Landratsamt Würzburg schreibt, sind in den beiden Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg insgesamt 98 522 Impfungen verabreicht worden. 69 730 Personen erhielten hier ihre Erstimpfung, 28 792 Personen wurden bereits zum zweiten Mal geimpft (Stand 18. Mai).In den Kliniken wurden insgesamt 21 542 Impfungen durchgeführt, davon 11 894 Erstimpfungen und 9 648 Zweitimpfungen (Stand 17. Mai). In den Praxen erfolgten 39 650 Impfungen, davon 37 709 Erst- sowie 1941 Zweitimpfungen (Stand 17. Mai).

Insgesamt wurden bislang somit 159 714 Impfungen in Stadt und Landkreis abgegeben, 119 333 Erstimpfungen und sowie 40 381 Zweitimpfungen. Damit sind 41,3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 14,0 Prozent. Zum Vergleich: bayernweit wurden bislang 38,0 Prozent der Bürger erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 11,2 Prozent (Stand 17. Mai).

Maskenpflicht eingeschränkt

Die Maskenpflicht besteht jetzt nur noch von 6 bis 22 Uhr auf der Alten Mainbrücke inklusive der Auf- und Abgänge. Dies gilt befristet bis zum 24. Mai. lra

