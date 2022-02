Kitzingen. Am Sonntagabend stürzte ein laut Polizeibericht stark alkoholisierter 41-jähriger Mann mit seinem Rad in Kitzingen in den Main. Sein 35-jähriger Bekannter sprang hinterher, um dem Verunglückten zu helfen. Der Rettungsversuch blieb allerdings erfolglos. Der 41-Jährige konnte wenig später nur noch leblos von der Wasserwacht geborgen werden. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen.

