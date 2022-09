32-jährigen Mann mit Fußtritten traktiert

Würzburg. Ein 32-jähriger Mann wurde am Samstagmorgen in der Würzburger Innenstadt attackiert. Der Mann befand sich gegen 2.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Juliuspromenade, als er von vier unbekannten Männern körperlich angegangen wurde.

Unter anderem wurde er mit Fußtritten malträtiert. Die Täter entfernten sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Karmelitenstraße. Einer der Männer war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Das Opfer musste mit leichten Verletzungen in eine Würzburger Klinik eingeliefert werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.