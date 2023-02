32-Jährige greift in Würzburg Polizeibeamte tätlich an

Würzburg. Eine Mitteilung über eine herumschreiende Person war am Mittwochabend Anlass für einen Polizeieinsatz. Eine 32-Jährige, gegen die ein Haftbefehl vorlag, wurde nach Eintreffen der Streifenbesatzungen zunehmend aggressiver. Sie leiste bei den Folgemaßnahmen massiven Widerstand, griff die Polizeibeamten tätlich an und musste unter Anwendung unmittelbaren Zwangs überwältigt werden. Kurz vor 18 Uhr hatte die Polizeieinsatzzentrale einen Notruf erreicht, wonach eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenburgstraße lautstark herumschreien würde. Als die erste Streifenbesatzung kurz darauf am Einsatzort eintraf, hatte die Person das Anwesen bereits verlassen. Sie konnte jedoch noch im Nahbereich angetroffen werden. Eine Überprüfung ergab, dass gegen die aus Würzburg stammende 32-Jährige ein Haftbefehl vorlag, der durch Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden konnte. Als die Frau damit konfrontiert wurde, reagierte sie äußert aggressiv, griff die Polizeibeamten tätlich an und beleidigte sie fortwährend. Sie leistete bei den Folgemaßnahmen durch wildes Herumtreten massiven Widerstand und trat auch gegen einen Streifenwagen, welcher aber unbeschädigt blieb. Die Frau musste unter Einsatz unmittelbaren Zwangs überwältigt werden. Da sie auch spuckte, kam auch eine sogenannte "Spuckschutzhaube" zum Einsatz. Nach dem Transport zur Dienstelle wurde bei der 32-Jährigen noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Da sie die Zahlung zur Abwendung des bereits bestehenden Haftbefehls nicht leisten konnte, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 32-Jährige muss sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten.

