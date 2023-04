32-Jährige bei Unfall in Würzburg leicht verletzt

Würzburg. Eine 32-Jährige fuhr am Montag (24. April), gegen 14 Uhr, in Würzburg mit ihrem Kleinkraftrad auf der Straße Am Exerzierplatz in Fahrtrichtung Münzstraße. Ein bisher unbekannter weißer Pkw, vermutlich ein Kleintransporter, kreuzte nach Überquerung der Kreuzung in die Münzstraße den Fahrstreifen. Nur durch eine starke Vollbremsung konnte die Geschädigte eine Kollision vermeiden, stürzte jedoch. Die Dame verletzte sich leicht an Knie, Ellenbogen und Handgelenk. Der Sachschaden an ihrem Kleinkraftrad beträgt laut Polizei rund 2000 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher in Richtung Münzstraße.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0931/4572230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung setzen sollen.