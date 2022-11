300 Gramm Haschisch in Würzburg sichergestellt

Würzburg. Beamte der Bundespolizei nahmen am Dienstagnachmittag einen 21-Jährigen vorläufig fest, der in einem Regionalzug mit rund 300 Gramm Haschisch unterwegs war. Der junge Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Mittwochmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Würzburg geführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Regionalzug von Würzburg nach Schweinfurt war der 21-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen worden, in deren Verlauf die Polizisten die rund 300 Gramm Haschisch entdeckten. Das Rauchgift wurde beschlagnahmt, der Mann vorläufig festgenommen.