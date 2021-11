30-jähriger Dieb auf frischer Tat ertappt

Würzburg. Die Würzburger Polizei nahm Donnerstagnacht auf frischer Tat einen 30-Jährigen bei einem Einbruch in ein Autohaus in der Sanderau vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo den Mann am Freitag dem Ermittlungsrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

Der Tatverdächtige drang den derzeitigen Ermittlungen nach gegen 23.20 Uhr gewaltsam in ein Autohaus in der Randersackerer Straße ein und löste dabei den Alarm aus. Ein Mitarbeiter eines alarmierten Sicherheitsdienstes traf in der Werkstatt auf den 30-Jährigen, der widerstandslos bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte.