27-Jährige in Würzburg erliegt Verletzungen

Würzburg. Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die teilte die Polizei Unterfranken mit. Die 27-jährige Bewohnerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch in der Nacht in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitteilung über den Brand in dem Anwesen in der Bohnesmühlgasse ging bei der Integrierten Leitstelle gegen 2.40 Uhr ein. Die örtliche Feuerwehr war schnell mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand in der Wohnung der 27-Jährigen lokalisieren. Diese wurde durch die Feuerwehr kurz darauf in der Wohnung gefunden und ins Freie gebracht.

Nach sofortiger Erstversorgung durch einen Notarzt kam die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Von dort erreichte die Einsatzkräfte rund eine Stunde später die Mitteilung, dass die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen ist.