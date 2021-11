26-Jährige schwerstverletzt

Randersacker. Ein Kleintransporter ist am Samstag auf der Staatsstraße bei Randersacker (Landkreis Würzburg) in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem VW Golf frontal zusammengeprallt. Eine 26-jährige Mitfahrerin in dem Golf erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde vorläufig festgenommen und befindet sich ebenfalls in einem Krankenhaus. Gegen 21.10 Uhr herrschte wegen einer Sperrung der A 3 auf der Straße zwischen Würzburg und Randersacker sehr starker Verkehr. Nach Ermittlungen der Polizei fuhr der Kleintransporter seitlich auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf und schleuderte anschließend unkontrolliert in den Gegenverkehr. Dort stieß der Mercedes frontal mit dem VW zusammen. Neben der 26-Jährige, die auf dem Rücksitz in dem Golf saß, wurden auch die Mitfahrer leicht verletzt. In dem Mercedes Vito erlitten der 47-jährige Fahrer sowie ein Mitfahrer schwere, der Beifahrer leichtere Verletzungen.

