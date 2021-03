Würzburg. Bevor der Täter flüchtete, schlug er den Mannn zu Boden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt verliefen ergebnislos.Die Tat hatte sich gegen 22.15 Uhr in der Passage zwischen der Theaterstraße und der Oberthürstraße ereignet. Dort traf der 21-Jährige auf den bislang noch unbekannten Täter, der ihm Medikamente und etwas Bargeld wegnahm, ihn ins Gesicht schlug und in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen des Überfalls.



