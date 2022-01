Kürnach. Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Kürnach (Landkreis Würzburg) ein Raubdelikt. Das 20-jährige Opfer wurde durch vier noch unbekannte Täter abgepasst und mit einem Messer verletzt. Nachdem sie dem jungen Mann die Geldbörse weggenommen hatten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Würzburg-Land mit Unterstützungsstreifen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

