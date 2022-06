19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Würzburg. Ein 19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis ist in Würzburg durch seine verkehrsgefährdende Fahrweise aufgefallen.

Am Freitag gegen 3.10 Uhr konnte auf dem Röntgenring/ Koelikerstraße ein hochmotoriger weißer Audi mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Berliner Ring durch Beamte der Würzburger Polizei festgestellt werden. Der 19-jährige Fahrer ignorierte zunächst das Anhaltesignal des Streifenwagens und setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Seine Fahrt führte über die Innere Aumühlstraße, den Rosenmühlweg – hierbei sogar entgegen der Einbahnstraße – , die Ohmstraße bis in die Hetzstraße. Hierbei verlor der 19-Jährige in mehreren Kurven beinahe die Kontrolle über den Audi.

Er bog ohne Rücksichtnahme auf den Verkehr ab und schnitt im Kurvenbereich den Fahrstreifen. In der Hetzstraße konnte der Fahrer letztendlich angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige, ohne Einwilligung der Mutter, ihren Audi benutzte.

Zudem besitzt er keine erforderliche Fahrerlaubnis.

Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unbefugter Gebrauch eines Kraftwagens verantworten.