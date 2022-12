19-Jähriger in U-Haft

Würzburg. Nach bereits vorangegangen verbalen Auseinandersetzungen kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr zu einem Streit zwischen einem 19-Jährigen und seinem ein Jahr älteren Kontrahenten. Die beiden Männer kommunizierten zunächst über Textnachrichten, bis der 19-Jährige sein Gegenüber unter einem Vorwand vor dessen Wohnadresse lockte.

Als der 20-Jährige sich vor seiner Tür befand, kam der 19-Jährige mit seinem Pkw angefahren und zog eine Schusswaffe. Danach flüchtete er. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schoss der Tatverdächtige mit der Schreckschusspistole auch in Richtung des 20-Jährigen.

Dieser entschloss sich erst am Folgetag zur Anzeigenerstattung und befand sich hierfür mit einem Bekannten bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde mit einer Streife der Polizei nochmals der Tatort in der Steinachstraße in Augenschein genommen. Währenddessen fuhr der 19-Jährige mit dem bei der Tat verwendeten Pkw vorbei und sollte durch eine Streife der Würzburger Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Er flüchtete jedoch und konnte erst mit Hilfe weiterer Streifenbesatzungen auf Höhe des Röntgenrings zunächst gestoppt werden.

Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, setzte der 19-Jährige seine Fahrt jedoch unvermittelt fort und gefährdete einen Polizeibeamten, der sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß mit dem Chrysler schützen konnte. Der Mann flüchtete mit fast 100 Stundenkilometern über den Röntgenring, überfuhr ohne Rücksicht auf den Fußgängerverkehr an der Kreuzung zur Pyrmstraße eine rote Ampel und setzte seine Flucht fort. Dabei missachtete er alle Anhaltesignale der Streifen. An der Kreuzung zur Rottendorfer Straße fuhr er ohne Temporeduzierung auf die vorfahrtsberechtige Straße ein und touchierte den Pkw eines 47-Jährigen. Danach wurde der Chrysler erst gegen ein Verkehrszeichen und dann gegen einen geparkten Pkw geschleudert, der auf drei weitere Autos geschoben wurde. Der 19-Jährige flüchtete zu Fuß weiter und wurde nach wenigen Metern vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Samstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem auf Grund des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren Erpressung die U-Haft an.