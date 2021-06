18-Jährigen mit Waffe bedroht

Würzburg. Ein 18-Jähriger wurde am Samstag zwischen 19 und 19.30 Uhr im Würzburger Ringpark mit einer Waffe bedroht, während er sich um einen am Boden liegenden Mann kümmerte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

AdUnit urban-intext1

Der junge Erwachsene hatte sich in dem Park auf Höhe Bismarckstraße um einen Mann gekümmert, der stark alkoholisiert am Boden lag. Währenddessen tauchte, so berichtete der junge Mann, ein Unbekannter auf, der den Ersthelfer beleidigte und wegschickte. Als dieser sich aber trotzdem weiter um die hilflose Person kümmerte, zog der Unbekannte plötzlich eine Pistole aus der Hosentasche und bedrohte den Ersthelfer damit. Dieser flüchtete und alarmierte die Polizei.

Den Mann mit der Waffe hat er wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Statur, Glatze, Spitzname „Ronny“, am Oberkörper unbekleidet, schwarze Tätowierungen am oberen Rumpfbereich und an beiden Unterschenkeln. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt braucht jetzt Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Diese melden sich unter Telefon 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle. pol