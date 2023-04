18-Jährigen auf Frühjahrsvolksfest in Würzburg angegriffen

Würzburg. An einem Fahrgeschäft auf dem Frühjahrsvolksfest in Würzburg (Zellerau) kam es am Sonntagabend zu einer Körperverletzung. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Ein 18-jähriger Würzburger wurde demnach von zwei Jugendlichen im Alter von jeweils 14 Jahren ins Gesicht geschlagen. Dadurch lockerte sich ein Zahn des Geschädigten und dessen Zahnspange wurde beschädigt. Er musste in eine Zahnklinik gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen des Vorfalls sollen sich unter Telefon 0931/4572230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt melden.