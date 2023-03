14-Jähriger in Würzburg mit Messer unterwegs

Würzburg. Zwei Verstöße nach dem Waffengesetz stellten Polizeibeamte am Samstag in Würzburg fest. Gegen 16 Uhr fanden sie bei einer Kontrolle am Kranenkai bei einem 14-jährigen Jungen ein Einhandmesser. Es wurde sichergestellt. Der Junge wurde an seine erziehungsberechtigte Mutter übergeben. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Gegen 19 Uhr wurde bei einer Kontrolle im Ringpark bei einem 34-jährigen Mann ein Butterflymesser festgestellt. Das verbotene Messer wurde sichergestellt, der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen.

