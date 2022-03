13-jähriges Mädchen sexuell belästigt

MARKTSTEFT. Ein 13-jähriges Mädchen ist am Donnerstag in einem Linienbus sexuell belästigt worden. Das Mädchen befand sich gegen 16.30 Uhr, im Linienbus 8112 von Marktbreit nach Hohenfeld. An der Haltestelle „Lagerhaus Marktbreit“ stieg ein unbekannter Mann in den Bus und setzte sich nach kurzer Zeit unmittelbar neben das Mädchen. Weitere Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Bus.

In der Folge berührte der Unbekannte zunächst den Oberschenkel und anschließend auch den Oberkörper des Mädchens. Diese drückte daraufhin den „Stop“-Knopf des Busses und stieg an der Haltestelle „Schützenhaus Marktsteft“ aus. Der Tatverdächtige blieb weiter im Bus sitzen.

