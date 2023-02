13-Jähriger erheblich verletzt

Würzburg. Ein 13-Jähriger wurde bereits am Dienstag, 31. Januar, gegen 16 Uh durch zwei ebenfalls 13-Jährige und einen Zwölfährigen, in einer voll besetzten Straßenbahn der Linie 4 zusammengeschlagen.

Der Junge stieg zusammen mit den drei Mitschülern an der Haltestelle Fechenbachstraße in die Straßenbahn ein.

Angerempelt und geschlagen

Einer der Schüler habe den 13-Jährigen zunächst angerempelt und ihn mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Durch einen anschließenden Tritt gegen den Oberkörper, fiel der Schüler zu Boden.

Älterer Mann schritt ein

Im weiteren Verlauf traten die Tatverdächtigen gemeinschaftlich auf den am bodenliegenden 13-Jährigen ein. Ein bislang unbekannter älterer Mann schritt verbal ein. Hierdurch ließen die Angreifer von dem Jungen ab und stiegen an einer Haltestelle in der Innenstadt aus.

Im Gesicht verletzt

Der 13-Jährige begab sich anschließend nach Hause. Durch die Tritte erlitt der Schüler erhebliche Verletzungen im Gesicht und Rumpfbereich. Derzeit befindet er sich noch in ärztlicher Behandlung. Eine Anzeige bei der Polizei erging erst nachträglich.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.