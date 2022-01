Arnstein. Bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nacht auf Freitag sind zwei Personen verletzt worden. Die Männer im Alter von 59 und 66 Jahren befinden sich zur Behandlung im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass das Feuer durch einem technischen Defekt ausgelöst worden ist. Der Sachschaden an der Wohnung beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

