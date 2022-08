Zugverkehr wird unterbrochen

Odenwald-Tauber. Auf Unannehmlichkeiten müssen sich Passagiere der Frankenbahn am Freitag, 5. August, einstellen, wie die Deutsche Bahn den Fränkischen Nachrichten mitgeteilt hat. Der Zugverkehr zwischen Lauda und Osterburken ist von 6 bis 18 Uhr unterbrochen. Das Stellwerk in Eubigheim kann während dieser Zeit nicht besetzt werden, hieß es. Wie die Bahn informierte, ist ein kurzfristiger Personalausfall der Grund. Man habe zwar versucht, Ersatz zu finden, doch so schnell niemanden erreicht, teilte die Pressesprecherin mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Züge fahren daher nur bis Lauda sowie bis Osterburken. Für das Teilstück dazwischen werden Busse eingesetzt. Am Samstag, so hofft man bei der Bahn, könne der Verkehr wieder normal fließen. dib