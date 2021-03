Heidingsfeld. Unbekannte haben Ziegel aus dem Dach einer Kapelle in Heidingsfeld (Würzburg) herausgebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, wurde zwischen Freitag 10 Uhr und Samstag 10 in der Eisenbahnstraße das Dach einer Weinbergskapelle beschädigt. Unbekannte brachen mehrere Dachziegel aus dem Gebälk.

AdUnit urban-intext1

Der örtliche Winzerverein stellte die Beschädigung fest. Es wird von einer mutwilligen Zerstörung ausgegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft jetzt auf Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese melden sich unter Telefon 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle.