Waldenburg. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in den Stallungen einer Scheune in Waldenburg (Hohenlohekreis) in der Nacht auf Dienstag, kurz vor 3 Uhr, zum Brand. Das Feuer griff innerhalb kürzester Zeit auf ein angrenzendes Wohnhaus des bäuerlichen Anwesens über. Die zum Brandausbruch anwesenden fünf Bewohner konnten sich noch rechtzeitig ins Freie begeben und blieben unverletzt.

Die in dem Stall befindlichen etwa 40 Rinder flüchteten vor dem Brand auf angrenzende Wiesen, wo sie sich schnell wieder beruhigten und in aller Ruhe grasten. Verschiedene Feuerwehren aus Waldenburg und umliegenden Gemeinden waren mit insgesamt 120 Mann und 21 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Scheune und das Wohnhaus konnten nicht mehr gerettet werden.

Die beiden Objekte brannten komplett nieder. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 350 000 Euro.