Westfrankenbahn reduziert Angebot

Odenwald-Tauber. Vorübergehend wird es ein leicht reduziertes Angebot bei der Westfrankenbahn geben, kündigte ein Sprecher der DB am Freitag in einer Pressemitteilung an.

Grund dafür sei ein aktuell erhöhter Krankenstand bei den Lokführern.

Die Westfrankenbahn werde deshalb ab Montag, 6. Dezember, auf den Linien RE87 und RB88 (Tauberbahn) im Abschnitt Wertheim–Lauda–Crailsheim, RE80 und RB83 (Hohenlohebahn) im Abschnitt Crailsheim – Heilbronn, RB84 und RB85 (Madonnenlandbahn) in den Abschnitten Miltenberg–Walldürn–Seckach–Osterburken mit einem vorübergehend etwas reduzierten Zug-Angebot fahren.

Trotz der Fahrplanänderungen werde der wichtige Pendler- und Schülerverkehr größtmöglich mit ausreichend Kapazitäten unterwegs sein, hieß es abschließend in der DB-Pressemitteilung.