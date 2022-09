Wörth am Main. Die Polizei Obernburg erreichte eine anonyme Mitteilung einer bislang unbekannten Person. Diese hatte in einem Schreiben gedroht Hunde und Katzen im Stadtgebiet von Wörth mit präparierten Ködern zu vergiften. Die Polizeiinspektion Obernburg warnt nun vorsorglich die Bevölkerung. In dem anonym verfassten Schreiben wurde angekündigt, Giftköder für Tiere im Stadtgebiet Wörth auszulegen. Als Ziel benannte die Person dabei Hunde und Katzen. Die Ermittlungen laufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1