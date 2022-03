Von der Baustelle: Dreiste Diebe entwenden Bagger

Rottendorf. Unterhalb der Rothofbrücke an der A 7 wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen von einer Baustelle ein Bagger im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Offenbar wurde die Baumaschine zum Abtransport auf ein anderes Fahrzeug verladen. Der Bagger der Marke Volvo wurde nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, an der Baustelle an der A 7 gelegenen Rothofbrücke abgestellt und versperrt. Als die Bauarbeiter am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, zurückkehrten, war das Fahrzeug verschwunden. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Baumaschine an einem wenige hundert Meter entfernten Weg verladen und von dort aus abtransportiert wurde. Von den Tätern fehlt bislang noch jede Spur.

