Verliert der Hohenlohekreis seinen Landrat?

Hohenlohe/Stuttgart. Dr. Matthias Neth oder doch Helmut Rieger? Wer von beiden zum neuen Präsidenten des Sparkassenverbands Baden-Württemberg gewählt wird, entscheidet sich am Freitag. Somit steht dann auch fest, ob der Hohenlohekreis einen neuen Landrat wählen muss. Denn wenn der 43-jährige Neth den Posten in Stuttgart antritt, kann er sein Amt nicht mehr ausüben.

Wahl am Freitag

Der Posten des Sparkassen-Präsidenten muss zum 1. Mai 2024 neu besetzt werden, da der aktuelle Amtsinhaber Peter Schneider (64) Ende April in den Ruhestand geht. Deshalb wählt die Verbandsversammlung am Freitag einen der beiden Bewerber in geheimer Abstimmung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Nachfolger.

Insgesamt sind 151 stimmberechtigte Personen dabei, die alle 50 Sparkassen im Land repräsentieren. Diese entsenden den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Vorsitzenden des Vorstands und einen weiteren Abgeordneten. Die Stimmen werden je nach Größe der Sparkasse unterschiedlich gewichtet.

Los geht die Sitzung am Freitag um 15 Uhr. Beide Kandidaten werden 20 Minuten Zeit erhalten, um sich vorzustellen. Anschließend steht die Wahl an. „Zwischen 16.30 und 17 Uhr rechnen wir mit dem Ergebnis“, sagt Stephan Schorn, Sprecher des Sparkassenverbandes, auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten.

Sowohl Dr. Matthias Neth, als auch sein Konkurrent Helmut Rieger sind CDU-Landräte: Neth seit 2013 im Hohenlohekreis und Rieger (60) seit 2010 im Kreis Calw. Zwar bringt Rieger mehr Erfahrung mit, doch das jüngerere Alter spricht für den Mann aus dem Hohenlohekreis. Im Vorfeld wurden außerdem mehr Stimmen laut, die sich für ihn als Nachfolger aussprachen. Dennoch könnte Rieger den ein oder anderen Wahlberechtigten in seiner Rede am Freitag noch von sich überzeugen. Daher sollte sich Neth noch nicht sicher sein. Erst wenn die Wahl vorbei ist und das Ergebnis feststeht, herrscht Klarheit.

Das passiert, wenn Neth gewinnt

Sollte Landrat Dr. Matthias Neth gewählt werden, muss er sein Amt im Hohenlohekreis niederlegen. Dann sieht die Landkreisordnung eine Wahl frühestens für den 1. Februar 2024 vor. Spätester Termin wäre sechs Monate nach dem Ausscheiden des 43-Jährigen. Über den Wahltermin beschließt der Kreistag in einer Sitzung. Die nächste findet am 27. März statt.