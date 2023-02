Verkehrskontrolle offenbart unzählige Verstöße

Ilsfeld. Die Verkehrspolizei Weinsberg führte am Donnerstag eine große Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf der A 81 durch. Mehr als 60 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Bereitschaftspolizei sowie des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) kontrollierten zwischen 9 und 13 Uhr im Bereich der Tank- und Rastanlage Wunnenstein in Fahrtrichtung Würzburg rund 140 Personen in mehr als 100 Fahrzeugen und 350 Dokumente.

Geschwindigkeitskontrolle

Hierbei wurden laut Polizei rund 70 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgestellt. Außerdem wurde abgesetzt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der von knapp 9000 gemessenen Fahrzeugen 1400 zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei auf der Strecke erlaubten 100 km/h lag bei 156 Stundenkilometern. Die Verstöße reichten von einigen Gurt- und Handyverstößen über Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Fahrpersonal- und Aufenthaltsgesetz bis hin zu Überladungen, erloschenen Betriebserlaubnissen sowie mangelhaften Ladungssicherungen und weiteren Delikten.

Kräftig überladen

Besonders hervorzuheben ist laut Angaben der Polizei die Überladung eines Anhängers um 1400 Kilogramm und damit um mehr als 30 Prozent des gesetzlich Zulässigen sowie der Transport von 75 Litern einer Säure ohne jegliche Ladungssicherung und ohne einen Feuerlöscher mitzuführen.

Neben den genannten Verstößen wurden auch vier Personen wegen des Verdachts der illegalen Einreise angezeigt und eine Person wegen eines Verstoßes gegen das Ausländergesetz festgenommen. 14 Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt sofort untersagt und es mussten bereits Sicherheitsleistungen von insgesamt 4500 Euro bezahlt werden.